Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar yarın, 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Peki, Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler!
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Mübarek üç ayları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak etmeye başlayacağız.
◾ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.
◾ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
◾ Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinin yanı sıra üç aylar içerisinde yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlar. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur.