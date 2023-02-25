Mazot ve gübre desteği hakkında aramalar hız kazandı. Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen şiddetli deprem sonrasında çiftçiye yapılacak ödemeler de erkene çekildi. Peki, Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği il il ödeme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ŞUBAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılından itibaren çiftçilere yapılan mazot ve gübre desteği ayni ödemeleri hakkında açıklamada bulundu. Mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
Bu üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, söz konusu iller için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerin hesaplarına aktarılacak.