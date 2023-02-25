Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.02.2023 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2023 12:02
    ABONE OL

    1 Mart'ta hangi illerdeki okullar açılacak? Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yaptı. Peki, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta hangi illerdeki okullar açılacak?

    takvim.com.tr
    Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da okullar ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yaptı. Peki, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta hangi illerdeki okullar açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." açıklamasında bulundu. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

    27 MART'A UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

    2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

        ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

        2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

        Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tek bir çikolata kurtardı
        Haberler Haberler 1 Mart'ta hangi illerdeki okullar açılacak? Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu!
            SON DAKİKA