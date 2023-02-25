Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kayseri, Talas, Gaziantep, Sivas, Niğde'de deprem mi oldu? Son artçı depremler listesi!

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu sorusu aratılıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Olay yerinden gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, büyüklüğün 5.1 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Peki, Kahramanmaraş'ta son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...