İP'in tiyatrosunu fena patladı! Yaşlı adam ortak organizasyonu ağızdan kaçırdı: HDP ile konuştum elemanınızım

Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı. Depremin ilk anlarından itibaren tüm kurumlarıyla sahaya inen devlet, arama-kurtarma faaliyetleri ile yardım organizasyonuyla afetzedelerin yardımına koştu. Zorlu bir dönemde dahi birlik olmaktan kaçınan muhalefet, tiyatro oynamaya devam ediyor.

AFET BÖLGESİNE ZİYARET

Son verilere göre 44 bini aşkın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti.