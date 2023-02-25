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    • Haberler
    • 25.02.2023 21:53
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    • 25.02.2023 21:53
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    İP'in tiyatrosunu fena patladı! Yaşlı adam ortak organizasyonu ağızdan kaçırdı: HDP ile konuştum elemanınızım

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerin ardından, yaraların sarılması adına devlet tüm kurumlarıyla ilk günden seferber oldu. Felaketi siyasi ranta çevirmek isteyen muhalefet, yürütülen çalışmaları karalamak adına iftira ve yalana başvurmaktan çekinmiyor. Son olarak İP Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde yaptığı ziyaret sırasında ortaya konulan tiyatro ifşa oldu. Bölgeye yardım gitmediği yalanıyla algı operasyonun kalkışan Akşener, kendisine sözde şikayette bulunan yaşlı adamın, "Ben HDP ile konuştum. Ben de sizin elemanınızım" demesiyle boşa düştü.

    takvim.com.tr
    İP’in tiyatrosunu fena patladı!

    Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı. Depremin ilk anlarından itibaren tüm kurumlarıyla sahaya inen devlet, arama-kurtarma faaliyetleri ile yardım organizasyonuyla afetzedelerin yardımına koştu. Zorlu bir dönemde dahi birlik olmaktan kaçınan muhalefet, tiyatro oynamaya devam ediyor.

    AFET BÖLGESİNE ZİYARET
    Son verilere göre 44 bini aşkın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

    Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti.

    "YARDIM GELMİYOR" TİYATROSU
    Akşener'in deprem bölgesinde yaptığı ziyaretlerden yaşlı bir vatandaşla arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

    İyi Parti, bölgeye yardım gitmediği yalanıyla algı yaratmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

    "Sesimiz olun, hala mahallemize bir yardım gelmemiş, kimse bilmiyor" diyen yaşlı adama Akşener "Bizim arkadaşlarımızın ilettiklerini buraya gönderin. Ben seferberlik ilan ettim bizim partililere. Epeyce bir şey gönderildi. Buraya getirsinler" yanıtı verdi.

        "HDP'YLE KONUŞTUM"
        Tam o esnada yaşlı adam, Akşener'e yaklaşarak "Ben HDP ile konuştum. Ben de sizin elemanınızım" demesiyle tüm oyunu bozdu.

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        Haberler Haberler İP'in tiyatrosunu fena patladı! Yaşlı adam ortak organizasyonu ağızdan kaçırdı: HDP ile konuştum elemanınızım
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