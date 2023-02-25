Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.02.2023 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2023 13:03
    ABONE OL

    EYT 3600, kısmi emeklilik, maaşlar, borçlanma, staj, çıraklık SON DAKİKA gelişmeleri! 25-28 Şubat 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?

    EYT yasası deprem felaketinin ardından Meclis'e gelmişti. Deprem sonrası Meclis'te verilen aranın ardından EYT'de maaşların ne zaman alınacağı ve belirlenecek tarih gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası depremzedelere yardımcı olabilmek için TBMM'ye 28 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. 6 Şubat tarihinde yapılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nda EYT'nin gündeme gelmesi bekleniyordu. Milyonları yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT son dakika gelişmeleri neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT 3600, kısmi emeklilik son dakika!

    EYT ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, EYT'de son gelişmelerle takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meclis çalışmalarına ara verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Bakanlar afet bölgesine intikal etti.

    MECLİS ARA VERDİ EYT MARTA KALDI

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.

    AK Parti'de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT'nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. 28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.

        İLK MAAŞ NİSANDA

        EYT'nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT'lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Hürriyet'e konuşan AK Parti kurmayları, "Normalde mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı" dedi ve "EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul'a geleceğini değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

        EYT İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

        TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti. Haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.

        EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Deprem öncesi Kabine'nin 6 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Ancak OHAL'in ilan edildiği 10 ilde deprem yardımları kapsamında Meclis 28 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verdi.

        EYT'DE SON DURUM NEDİR?

        9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar, yaş haddi aranmadan emekli olabilecekler.

            Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar.

            Ayrıca TBMM Genel Kurulu 7 Şubat Salı günü, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecekti.

            Teklifin aynı gün yasalaşması, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyordu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akşener’in adaylık planları deşifre oldu!
            Haberler Haberler EYT 3600, kısmi emeklilik, maaşlar, borçlanma, staj, çıraklık SON DAKİKA gelişmeleri! 25-28 Şubat 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?
                SON DAKİKA