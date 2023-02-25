Şaban ayı orucu ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Şaban ayı başlıyor. Bu değerli ayı en güzel şekilde değerlendirmek isteyen kişiler de "Şaban ayı orucu kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayı kutsal kabul ediliyor. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayı orucu faziletleri neler? İşte detaylar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?
Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.