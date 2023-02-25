Depremden sonra eve girilir mi, deprem bittikten sonra ne yapılmalı sorularına Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin akabinde yanıt aranmaya başlandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem sonrası evlere girilmemesi konusunda uyarı yaptı.
Ersoy, ''Hasarsız gibi görünen binalarda taşıyıcı sistemlerde sıkıntı varsa çökme riski var. Yani pencerelerde sıkıntı yok, bina sağlam kaldı diyerek içeri girmemek lazım. Tüm binaları potansiyel olarak riskli kabul etmemiz lazım." dedi.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) depremden sonra yapılması gerekenleri açıkladı.
DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.
Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız: