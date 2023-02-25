AZ HASARLI BİNAYA NE KADAR ÖDEME VERİLECEK? Devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor? Orta, az hasarlı veya hasarsız binalara devlet yardımı ne kadar?

Devlet deprem yardımı için araştırmalar hızlandı. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. Peki, Devlet deprem yardımı kimlere yapılacak? İşte detaylar...
Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?
Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.
Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olur?
Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.