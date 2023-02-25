AFAD- Kandilli son depremler listesi: Artçı depremler ne zaman bitecek? Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. Vatandaşlar bu noktada sıkça ''Az önce deprem mi oldu, nerede? Artçı depremler ne zaman bitecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar ve AFAD- Kandilli son depremler listesi: Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son olarak 16 Şubat 2023 tarihinde saat 17:45'te Malatya'da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.