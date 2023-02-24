Kira yardımı başvurusu depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem birçok ilde hissedildi. Depremzedelere yapılacak yardımlardan bir ise kira yardımı olarak açıklandı. Peki, kira yardımı ne kadar? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvurusu e- Devlet "Afetzede Barınma Desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?
Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek. Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 2.000 TL barınma yardımı yapılacaktır. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.