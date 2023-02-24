Mücbir sebep ilan edilince ne olur? Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor? Mücbir sebep hali kaç gün sürecek 2023?

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Mücbir sebep (force majeure); tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirme sırasında iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.