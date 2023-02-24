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    • Haberler
    • 24.02.2023 07:33
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    • 24.02.2023 07:33
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    Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!



    DEPREM Mİ OLDU?
    AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!

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    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.05 15:49:57 40.8058 27.7863 18.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2023.02.05 15:18:31 40.1640 41.9892 8.3 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
    2023.02.05 13:59:58 40.8113 31.0832 7.6 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
    2023.02.05 13:08:32 38.4718 32.7073 8.0 -.- 1.5 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
    2023.02.05 12:55:25 35.7055 36.5878 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
    2023.02.05 12:07:44 38.3333 45.2742 64.8 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel


        2023.02.05 11:58:11 37.9587 35.1048 5.0 -.- 2.0 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2023.02.05 10:38:00 38.3492 27.2023 4.7 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 10:34:20 41.9252 29.6677 7.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ İlksel
        2023.02.05 10:32:02 38.3465 27.1690 12.0 -.- 3.2 3.2 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 10:22:59 37.9110 27.0688 11.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.02.05 10:21:55 37.9785 27.1613 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.02.05 09:18:09 38.3520 27.1740 11.2 -.- 3.1 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 09:06:53 35.1487 34.0710 7.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel


        2023.02.05 08:43:09 37.9642 35.0848 5.2 -.- 1.1 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
        2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
        2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
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        İnsanlık dersi-insanlık depremi
        Haberler Haberler Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!
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