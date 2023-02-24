İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar, kaç TL? HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI VE GÜZERGAHI

İstanbul Havalimanı metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar güzergahı, durakları ve ücretini araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açılan metro hattı hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. İşte İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar, kaç TL? Havalimanı metro duraklar nereler, güzergahı nasıl? sorularının yanıtları...
HAVALİMANI METRO DURAKLARI VE GÜZERGAHI
Kâğıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
Kargo Terminali
İstanbul Havalimanı
Havalimanı metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor.
Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek. Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.
Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.
İstanbul Havalimanı Metro hattında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye'nin en fazla makine kullanılan projesi yürütüldü. Haftada 333 metre kazı, ayda ise 1233 metre ile kazı rekoru kırıldı.