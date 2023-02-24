Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük hasara yol açtı. 12 Şubat itibariyle 24 bin 617 vatandaşımız hayatını kaybederken, 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın dört bir yanından da pek çok ülke de Türkiye'ye yardım gönderiyor. Peki Hangi ülke, ne yardım gönderiyor? İşte Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023!
DEPREME YARDIM EDEN ÜLKELER LISTESI 2023!
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, deprem bölgelerine tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı üç uçak gönderildiğini belirtti. Gönderilen uçakta yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak üst düzey delegeler de var.
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.
AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla aralarında 4 özel eğitimli köpeğin de yer aldığı 420 personel yardım çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Ayrıca, Azerbaycan halkı, Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderdi. Yakın günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 200 tır yardım malzemesinin daha gönderileceği öngörülüyor.
JAPONYA
Japonya hükümeti, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nden 15 kişilik ön ekip gönderdi. Ön ekip, etkilenen bölgelerdeki durumu incelemek ve tıbbi yardım talebini belirlemek için yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalacak. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.