Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?

İmam ve cemaat Subhaneke'yi okur. Subhaneke'de diğer namazlarda okunmayan "ve celle senâük" cümlesi de okunur..

Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice

"Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik"i okur.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine "Allahü Ekber" denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Fatiha Sûresini veya Kunut dualarını okuyabilir.