EXXEN GİBİ 4. sezon gelecek mi? GİBİ 4. sezon ne zaman gelecek?

Gibi dizisinin 4. sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar....
GİBİ 4.SEZON GELECEK Mİ?
Gibi dizisinin 4. sezonunun geleceği kesinleşti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Feyyaz Yiğit 4. sezonu yazdığını belirtiyor. Katıldıkları bir programda en fazla 4 sezon düşündüklerini ifade eden Feyyaz'ın 5. sezonu çekip çekmeyeceği de büyük merak konusu oldu.
GİBİ 4.SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Gibi dizisinin 4. sezonunun ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Bu doğrultuda Gibi'nin 4. sezon Şubat - Mart 2023 gibi Exxen'de yayınlanması bekleniyor.