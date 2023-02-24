2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz.