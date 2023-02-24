Bakanlıktan alınan bilgiye göre, KGM hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolları hem de kar ve tipi nedeniyle kapananları ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
TÜM OTOYOLLAR ÜCRETSİZ!
Çalışmalara 14 bin kişilik personel katılıyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipmanla görev alıyor. Deprem bölgesine tüm yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla ülke genelindeki tüm otoyollar (Yap-işlet-devret otoyolları dahil) ücretsiz hizmet veriyor.
DEPREM SONRASI YOL DURUMU
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı. Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı Geçişi arasında ise depremde oluşan hasar nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Birinci alternatif olarak Malatya-Darende ayrımı-Elbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan, ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanabiliyor.