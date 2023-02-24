Cemre düşme tarihleri belli oldu. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemrenin ne zaman, nereye düşeceği merak konusu oldu. Peki Cemre düştü mü, nereye düştü? Cemre ne zaman düşecek 2023? Cemre nedir, havaya düşünce ne olur, kaç gün araya düşer?
CEMRE DÜŞTÜ MÜ?
2023 yılının ilk cemresi 20 Şubat'ta havaya düştü. İkincisi de 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde topraya düşecek.
CEMRE NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.
Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.