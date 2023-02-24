Bir insan kaç gün, kaç saat aç ve susuz kalabilir? 72 saat sonra enkazda nasıl hayatta kalınır? Susuz kaç gün dayanılır? Uzmanlar açıkladı...

SUSUZ KAÇ GÜN DAYANILIR?

Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Açlık susuzluğa kıyasla çok daha uzun süre dayanabileceğimiz bir durumdur. Genel kabul gören süre 3 haftadır. Ne kadar aç kalınabileceğini belirleyen bazı kriterler vardır. Bunlar öncelikle yaş ve kiloya bağlı olsa da daha pek çok alanda bilgi olması gerekir.