Askerlik tecil sorgulama - Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir?

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? İşte detaylar!
EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği açıklanmıştı.
Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.
Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.