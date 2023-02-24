TOKİ İLETİŞİM NUMARASI KAÇ?

TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022-2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur.