Okullar ne zaman açılacak, üniversiteler açılacak mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek.'' dedi. Peki Liseler uzaktan eğitim mi? İşte YÖK-MEB son dakika açıklamalar...
ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ, ONLİNE Mİ?
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''
YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA!
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Yükseköğretim Kurulu'ndan da (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.
"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"