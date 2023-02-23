Son tarih 28 Şubat... İstanbulkart'ınızı bu yöntemle bedava kullanın! BELBİM İstanbulkart bedava nasıl kullanılır?

-Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

-Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil'den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.

-Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

-Kullanıcının push bildirimi kapalı SMS izinleri açık ise ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır.