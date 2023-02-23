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    • Haberler
    • 23.02.2023 09:33
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    • 23.02.2023 09:33
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    Son tarih 28 Şubat... İstanbulkart'ınızı bu yöntemle bedava kullanın! BELBİM İstanbulkart bedava nasıl kullanılır?

    İstanbulkart kampanya detayları vatandaşların dikkatini çekti. İkinci ve sonraki 200 TL ve üzeri ödemelerde geçerli kampanya sonucunda dijital İstanbulkart'a 3 geçiş hediye edileceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    İstanbulkart’ınızı bu yöntemle bedava kullanın!

    İstanbulkart bedava kullanmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için düzenlenen kampanya sonucu oldukça dikkat çekerken kampanya detayları hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın detayları merak edilirken kampanya için son tarihin 28 Şubat tarihi olduğu belirtildi. Peki, İstanbulkart bedava kullanma nasıl yapılır? İşte detaylar...

    28 ŞUBAT 2023'KADAR BAŞVURUN!

    Yapılan kampanya duyurusunda İstanbulkart için yapılacak ikinci ve sonraki 200 TL ve üzeri tutarındaki ödemelerde dijital İstanbulkart'a toplamda 3 geçiş tutarı hediye edildiği belitrildi.

    İSTANBULKART BEDAVA GEÇİŞ KAZANMA ŞARTLARI NELER?

    -01-28 Şubat tarihleri arasında fiziksel İstanbulkart ile tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri alışverişten sonra farklı günlerde yapılan ikinci, üçüncü ve dördüncü 200 TL ve üzeri alışverişlerin her birinde bir geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a hediye edilecektir.

        -Koşulları sağlayan başarılı ödemelerden sonra ilgili ödemenin iptal işlemi gelmiş ise kullanıcı ödül alamaz.
        Başarılı her ödeme sonrası birer geçiş tutarında ödül kaydedilecek olup kampanya bitiminde kullanıcının Dijital İstanbulkart'ına toplu olarak yüklenecektir.

        -Bir kullanıcı sadece bir İstanbulkart'ı ile kampanyadan faydalanabilecektir.

        -Kampanya dönemi boyunca kullanıcı tek bir kartı ile yapacağı başarılı ödemeler sonrası en fazla 3 geçiş tutarında ödül alabilecektir. Ödül tutarı kullanıcının dijital İstanbulkart'ına yüklenecek olup kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

        -Geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a yükleneceğinden 3 Mart tarihinden önce İstanbulkart Mobil indirilmeli ve ödeme kampanyaya konu İstanbulkart İstanbulkart Mobil'e tanımlı olmalıdır. Aksi halde kullanıcıya ait Dijital İstanbulkart olmadığından ödüllendirme yapılamayacaktır.
        İstanbulkart Mobil'i indirmek için: https://bit.ly/istanbulkart_mobil

        -Kullanıcı Dijital İstanbulkart'ına yapılan ödül yüklemesini ulaşımda QR kod geçişlerinde kullanabilecektir. Marmaray, otobüs, metrobüs, metro ve Şehir Hatlarında İstanbulkart Mobil üzerinden QR kodla geçiş yapılabilmektedir.

        -Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

        -Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil'den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.

        -Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

        -Kullanıcının push bildirimi kapalı SMS izinleri açık ise ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır.
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            Haberler Haberler Son tarih 28 Şubat... İstanbulkart'ınızı bu yöntemle bedava kullanın! BELBİM İstanbulkart bedava nasıl kullanılır?
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