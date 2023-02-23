Mercek bulutu nedir, nasıl ve nasıl oluşur? Mercek bulutu neyin habercisi, depremin habercisi mi?

Mercek bulutu özellikle son saatlerde arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. İnsanlar bu bulut hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Bu bağlamda "Mercek bulutu nedir, nasıl ve nasıl oluşur?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, mercek bulutu neyin habercisi? İşte bilgiler
MERCEK BULUTU DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Sosyal medyada gündem olan mercek bulutunun depremin habercisi olup olmadığı merak ediliyor. Ancak bu tarz iddialar gerçeği yansıtmıyor.
İşte mercek bulutunun asıl ortaya çıkma nedeni...
MERCEK BULUTU NEDİR, NASIL VE NASIL OLUŞUR?
Orografik bir olayın sonucu olan bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.