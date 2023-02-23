Mercek bulutu nedir, nasıl ve nasıl oluşur? Mercek bulutu neyin habercisi, depremin habercisi mi?

MERCEK BULUTU DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Sosyal medyada gündem olan mercek bulutunun depremin habercisi olup olmadığı merak ediliyor. Ancak bu tarz iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İşte mercek bulutunun asıl ortaya çıkma nedeni...

MERCEK BULUTU NEDİR, NASIL VE NASIL OLUŞUR?

Orografik bir olayın sonucu olan bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.