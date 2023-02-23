Küçükçekmece DEPREM RİSKİ || Küçükçekmece riskli mi, Küçükçekmece fay hattında mı? Deprem raporu ortaya çıktı...

Küçükçekmece deprem riski hakkında araştırmalar hızlandı.Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen 2 büyük depremin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız depreme karşı önlemler almak için araştırmalar yapıyor. Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
KÜÇÜKÇEKMECE ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI?
Küçükçekmece ilçesi, İstanbul iline bağlı; batısında Avcılar ve Küçükçekmece gölü kuzeyinde Başakşehir doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi ile komşu ve 37.75 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 21 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 792.821'dir.
KÜÇÜKÇEKMECE RİSKLİ İLÇELER ARASINDA MI?
İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.