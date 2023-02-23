AFAD Başkanı Yunus Sezer, "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için bütün kaynakların seferber edildiğini, afetzedelerin tahliye çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Bu nedenle verilen haklardan yararlanmak isteyen depremzedeler konu hakkında detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...
AFAD DEPREMZEDE KAYIT NASIL YAPILIR?
AFAD Başkanı Sezer, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sezer, vatandaşlardan afetzede olduklarına dair, 'depremzede bilgi kartı' isteniyor iddialarının gerçeği yansıtladığını belirterek, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittiklerinde ikametleri sorgulanarak, onlara uygun barınma sağlanmaktadır" dedi.
"DEPREMZEDELERDEN HERHANGİ BİR BELGE İSTEMİYORUZ"
Sezer, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır." dedi.