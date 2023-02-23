Adıyaman'da yıkılan Özkan Apartmanı ile ilgili şok gerçek! Rapor ortaya çıktı: Tadilatta binanın statiği bozuldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Adıyaman'da Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı.
Sonradan kat çıkıldığı iddia edilen binanın asansörünün 3'üncü kattan başladığı ve daha sonra binanın statiğini bozularak çalışmalar kapsamında asansörün zemin kata indirildiği belirlendi.
3. KATTA BULUNAN ASANSÖRÜ GİRİŞE İNDİRMİŞ
Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Özkan gözaltına alındı. İfadesinde, üçüncü katta bulunan asansörü genel tadilatta betonu kırmak suretiyle girişe indirdiğini itiraf eden Özkan, bu işlemi yaparken kolon veya kiriş kırmadığını kaydetti.