23 Şubat 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? EYT 3600, kısmi emeklilik, maaşlar, borçlanma, staj, çıraklık SON DAKİKA gelişmeleri!

EYT yasası deprem felaketinin ardından Meclis'e gelmişti. Deprem sonrası Meclis'te verilen aranın ardından EYT'de maaşların ne zaman alınacağı ve belirlenecek tarih gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası depremzedelere yardımcı olabilmek için TBMM'ye 28 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. 6 Şubat tarihinde yapılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nda EYT'nin gündeme gelmesi bekleniyordu. Milyonları yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, EYT son dakika gelişmeleri neler? İşte detaylar...
MECLİS ARA VERDİ EYT MARTA KALDI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.
AK Parti'de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT'nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. 28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.