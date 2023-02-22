İstanbulkart'ınızı bu yöntemle bedava kullanın! BELBİM İstanbulkart bedava nasıl kullanılır? Son tarih 28 Şubat...

İstanbulkart kampanya detayları vatandaşların dikkatini çekti. İkinci ve sonraki 200 TL ve üzeri ödemelerde geçerli kampanya sonucunda dijital İstanbulkart'a 3 geçiş hediye edileceği belirtildi.
28 ŞUBAT 2023'KADAR BAŞVURUN!
Yapılan kampanya duyurusunda İstanbulkart için yapılacak ikinci ve sonraki 200 TL ve üzeri tutarındaki ödemelerde dijital İstanbulkart'a toplamda 3 geçiş tutarı hediye edildiği belitrildi.
İSTANBULKART BEDAVA GEÇİŞ KAZANMA ŞARTLARI NELER?
-01-28 Şubat tarihleri arasında fiziksel İstanbulkart ile tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri alışverişten sonra farklı günlerde yapılan ikinci, üçüncü ve dördüncü 200 TL ve üzeri alışverişlerin her birinde bir geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a hediye edilecektir.