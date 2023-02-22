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    • Haberler
    • 22.02.2023 08:32
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    • 22.02.2023 08:32
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    İkili eğitim nedir, nasıl olur? Sabahçı-öğlenci uygulamasına mı geçilecek? İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ ne anlama geliyor? Bakan Özer'den açıklama!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi. Bu durumun ardından ikili eğitim sistemi hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki, ikili eğitim nedir? İkili eğitime mi geçilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İkili eğitim nedir, nasıl olur?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi. Bu durumun ardından ikili eğitim sistemi hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki, ikili eğitim nedir? İkili eğitime mi geçilecek? İşte detaylar...

    ÖZEL OKULLARIN KAPASİTESİ YÜZDE 10'A ÇIKTI

    Öte yandan özel okulların depremzede öğrenciler için kapasitesinin arttırıldığı açıklandı. Bakan Özer, "Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız." dedi.

    "BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK"

    Bakan Özer'in açıklamaları:

    "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek. 10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz. Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.

        İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

        İkili eğitim sistemi okulun öğrenci sayısına göre düzenlemiş olduğu sabancı ve öğlenci gruptur. Bu sistemde öğrencilerin bir bölümü sabahın erken saatlerde derse başlamakta ve öğlen derslerini bitirmekte diğer grup ise derse öğlen başlayarak akşam geç saatlere kadar ders işlemektedir.

        İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL NE DEMEK

        İkili eğitime geçmek demek mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelir. Yani bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir. Hatta ders süreleri 30 dakikaya seçilebilir. Tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir.
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        Haberler Haberler İkili eğitim nedir, nasıl olur? Sabahçı-öğlenci uygulamasına mı geçilecek? İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ ne anlama geliyor? Bakan Özer'den açıklama!
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