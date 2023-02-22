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    • Haberler
    • 22.02.2023 13:32
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    • 22.02.2023 13:32
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    Dünyadan Türkiye'ye büyük destek! Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023! Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük hasara yol açtı. 12 Şubat itibariyle 24 bin 617 vatandaşımız hayatını kaybederken, 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın dört bir yanından da pek çok ülke de Türkiye'ye yardım gönderiyor. Peki Hangi ülke, ne yardım gönderiyor? İşte Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023!

    takvim.com.tr
    DEPREME YARDIM EDEN ÜLKELER LISTESI 2023!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük hasara yol açtı. 12 Şubat itibariyle 24 bin 617 vatandaşımız hayatını kaybederken, 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın dört bir yanından da pek çok ülke de Türkiye'ye yardım gönderiyor. Peki Hangi ülke, ne yardım gönderiyor? İşte Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023!

    DEPREME YARDIM EDEN ÜLKELER LISTESI 2023!

    DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, deprem bölgelerine tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı üç uçak gönderildiğini belirtti. Gönderilen uçakta yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak üst düzey delegeler de var.

    AVRUPA BİRLİĞİ

    Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.

    AZERBAYCAN

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla aralarında 4 özel eğitimli köpeğin de yer aldığı 420 personel yardım çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Ayrıca, Azerbaycan halkı, Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderdi. Yakın günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 200 tır yardım malzemesinin daha gönderileceği öngörülüyor.

    JAPONYA

    Japonya hükümeti, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nden 15 kişilik ön ekip gönderdi. Ön ekip, etkilenen bölgelerdeki durumu incelemek ve tıbbi yardım talebini belirlemek için yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalacak. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

        YUNANİSTAN

        Yunan Kızılhaçı depremzedelere gönderilmek üzere temel gıda maddeleri, uyku tulumu, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri toplanacağını belirtti. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi EMAK'a bağlı 21 itfaiyeci, 5 doktor, üç acil yardım sağlık personeli ve iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye geldi. Ekip dün Hatay'daki enkazdan 6 yaşında bir çocuğu kurtardı.

        GÜNEY KORE

        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 5 milyon dolar acil insani yardım gönderileceğini bildirdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel de sevk edilecek.

        ABD

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki İnsani Yardım Bürosu ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. USAID ekibinde 161 uzman personel ve 12 arama kurtarma köpeği yer alıyor. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

        FRANSA

        Türkiye'ye 136 kişilik enkaz arama kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama köpeğinin de sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

        HıRVATISTAN

        40 personel, 10 arama kurtarma köpeği ekipmanlarıyla Türkiye'ye geldi.

        İSPANYA

        İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik bir ekip gönderdi. Ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

        Ayrıca askeri uçakla afet bölgesine 90 kişilik bir kurtarma ve ilkyardım ekibi de sevk edildi. Buna ek olarak Juan Carlos I ve Galicia adlı iki askeri gemiyle, bunlara destek olacak Blas dı Lezo fırkateyni ve lojistik destek gemisi Cantabria da gönderildi.

            ÇEKYA

            Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

            KOSOVA

            Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye gönderildiğini ifade edildi.

            ARNAVUTLUK

            Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu.

            TAYVAN

            Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı.

            ALMANYA

            Almanya Uluslararası Arama Kurtarma Kuruluşu ISAR'dan ekipler gönderdi. Alman hükümeti ayrıca Türkiye'ye jeneratör, çadır ve battaniye gibi gerekli malzemeler için de destek sundu.

            İTALYA

            İtalya, 50 itfaiyeci ve 10'a yakın ilkyardım görevlisinin yer aldığı bir ekibi askeri uçakla Türkiye'ye gönderdi. İtalya Büyükelçiliği de Türkiye'deki deprem bölgelerine iletilmek üzere yardım paketleri yollandığını açıkladı.

                MALTA

                Malta da enkazlardaki çalışmalara destek amacıyla 32 kişinin ve arama kurtarma eğitimli bir köpeğin yer aldığı ekip gönderdi. Ayrıca Malta'daki Türkiye Büyükelçiliği de bağış kampanyası düzenledi.

                KIRGIZISTAN

                Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi beraberinde iki özel eğitimli köpekle birlikte Türkiye'ye gönderdi.

                MACARİSTAN

                Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için toplam 156 Macar uzman ve 28 köpekten oluşan 7 farklı ekip gönderildiğini belirtti.

                POLONYA

                Polonya, depremdeki çalışmalara destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderdi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkedeki madencilerin de Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Adıyaman'ın Basın ilçesinde 10 farklı alanda çalışan Polonyalı ekipler bir vatandaşımızı enkazdan çıkardı.

                BULGARİSTAN

                Bulgaristan, 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel gönderdi. Ayrıca eski Bulgaristan Ulusal Meclisi üyesi Manol Peykov, başlattığı yardım kampanyasıyla Türkiye'deki depremzedelere destek için yaklaşık 3,6 milyon TL topladı.

                SIRBİSTAN

                Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Yeni Pazar'da faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından depremzedeler için giyecek, battaniye ve hijyen malzemeleri toplandı.

                    BİRLEŞİK KRALLIK

                    Birleşik Krallık, Türkiye'ye özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi.

                    Ayrıca, Birleşik Krallık halkı ve hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 32.9 milyon sterlinlik (746.8 milyon TL) destekte bulundu.

                    KARADAĞ

                    Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Karadağlılar, depremzedelere yardım için seferber oldu. Gönüllü vatandaşların yürüttüğü kampanyayla giyecek, ayakkabı ve battaniye gibi yardımlar toplandı.

                    BOSNA HERSEK

                    Bosna Hersek Federasyonu, Türkiye'deki depremzedelere yardım için 25 kişilik özel arama kurtarma birliği gönderdi.

                    İSVIÇRE

                    İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.

                    MEKSİKA

                    Meksika, 145 kişilik arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderildi. Ekipte arama kurtarma çalışmalarındaki başarılarıyla bilinen 16 özel eğitimli köpek de bulunuyor.

                    İRAN

                    İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Kızılayı'na ait 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini Türkiye'ye sevk etti. Tahran yönetimi ayrıca, depremden etkilenen bölgelere içinde çadır ve gıda malzemelerinin bulunduğu bir uçak da gönderdi.

                        İSRAİL

                        150 kişiden oluşan, aralarında arama kurtarma ve sağlık personelinin bulunduğu ekip, 8 Şubat Çarşamba günü Türkiye'ye gelerek çalışmalara katıldı.

                        AFGANİSTAN

                        Afganistan'da Taliban yönetimi Türkiye ve Suriye'ye 165 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu.

                        PAKİSTAN

                        Pakistan, 50 kişilik arama kurtarma ekibini ve 25 ton yardım malzemesini Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçakla Türkiye'ye yollandı.

                        Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla yardım fonu oluşturuldu. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmı yardım fonuna bağışlanacak.

                        GÜRCİSTAN

                        Daha önce 60 kişilik ekip yollayan Gürcistan, Türkiye'ye 40 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple beraber arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

                        RUSYA

                        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki arama kurtarma çalışması yapan Rus grupların sayısının arttırılması için Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdi. Rusya'dan Türkiye'ye bugün 50 kişilik yeni bir ekip ve 11 doktor daha gönderildi, böylece gönderilen Rus uzman sayısının 150'yi geçti.

                        Rusya, İskenderun Limanı'nda çıkan yangını söndürmek için Be-200 yangın söndürme uçağı göndermiş, gemiden yangının üzerine 60 ton su boşaltılmıştı.

                        HİNDİSTAN

                        Hindistan, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden 50'den fazla arama ve kurtarma personeliyle özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağını Adana'ya gönderdi. İkinci yardım uçağı da kısa sürede yola çıkacak.

                            KATAR

                            Katar Kızılayı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattı.

                            KUVEYT

                            Türkiye'deki depremzedelere yardım için arama kurtarma ekibi gönderdi.

                            BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

                            Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 50'şer milyon dolardan toplam 100 milyon dolar'lık yardım yapacağı bildirildi.

                            ÜRDÜN

                            Ürdün Kralı II. Abdullah arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip ve depremzedelere gıda, ilkyardım ve çadır yardımı gönderilmesi emri verdi.

                            FİLİSTİN

                            Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına destek için arama kurtarma ekipleri gönderildiğini duyurdu.

                            ÇİN

                            Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) Başkan Yardımcısı Dıng Boqing, Türkiye'ye 40 milyon yuan (yaklaşık 5,8 milyon dolar) değerinde para yardımı yapılacağını duyurdu.

                            Ayrıca Pekin yönetimi, arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik bir ekiple kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek gönderildiğini açıkladı.
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                            Haberler Haberler Dünyadan Türkiye'ye büyük destek! Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023! Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
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