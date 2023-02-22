Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Peki Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?
DEPREMDE YAŞIMINI YİTİRENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK!
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.
Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
GIYABI CENAZE NAMAZI NEDIR, CAIZ MI?
Cenaze namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunması gerekir. Ancak Hz. Muhammed'in gıyabi cenaze namazını kıldığı Habeş Kralı Necaşi'nin cenazesi kendi ülkesinde olmuştur. Peygamber efendimiz, Necaşi'nin ölüm haberini almış, ardından cemaatin önüne geçerek gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır.