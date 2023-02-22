EKPSS tercih başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ertelendi mi? İşte detaylar...
DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.
2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz.