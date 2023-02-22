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    • Haberler
    • 22.02.2023 08:02
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    • 22.02.2023 08:02
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    EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ertelendi mi?

    EKPSS tercih başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ertelendi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tercih başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ertelendi mi? İşte detaylar...

    DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

    2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz.

        Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra sonuç açıklaması gelmişti. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler nedeniyle değerlendirme sürecinin uzayabileceği konuşuluyor.
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        Haberler Haberler EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ertelendi mi?
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