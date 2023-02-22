e-Devlet adrese dayalı hasar tespit sorgula! hasartespit.csb.gov.tr: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem hasar bildirimi nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası 10 ilimiz büyük bir yıkıma uğradı. Bu kapsamda evlerinin durumunu merak eden vatandaşlar, hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin az hasarlı mı yoksa çok hasarlı mı olduğunu öğrenebiliyor. Peki,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem hasar bildirimi nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesindeki yurttaşların adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebildiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"- Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, "e-Devlet" uygulaması üzerinden ya da "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz."