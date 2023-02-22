Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.





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