Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.
KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN HELİKOPTERLE DESTEK | VİDEO İZLE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.