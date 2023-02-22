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    • Haberler
    • 22.02.2023 19:27
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    • 22.02.2023 19:27
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    Diyarbakır'da yıkımı süren sitedeki kedileri kurtarma çalışmalarına askeri helikopter destek verdi

    Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi. Kedilerin kurtarılması için askeri helikopter devreye girerken kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kurtarmaya operasyonuna helikopter desteği

    Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.



    KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN HELİKOPTERLE DESTEK | VİDEO İZLE

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        ASKERİ HELİKOPTERLER GALERİA'DAKİ KEDİLER İÇİN HAVALANDI
        Sabah saatlerinde Galeria Sitesi'nde başlatılan ve içeride kedilerin tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla durdurulan kontrollü yıkım çalışmasında, içerideki 2 kedinin kurtarılması amacıyla dronla ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter Diyarbakır'a geldi.

            Galeria Sitesi'nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı.

            Bir süre inceleme yapan görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. İçeride görülen 2 kedinin kurtarılması için, kaldırılan drona bağlanan sepetle ekiplerin çalışması sürüyor.

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