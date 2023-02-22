Cemre ne zaman düşecek 2023? Cemre nedir, havaya düşünce ne olur, kaç gün araya düşer? CEMRE DÜŞTÜ MÜ, NEREYE DÜŞTÜ?

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.