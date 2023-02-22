ORHAN TATAR KİMDİR?

Sivas Cumhuriyet üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde ise yüksek lisansını tamamladı.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan TATAR ile evli ve bir erkek çocuğu babası.