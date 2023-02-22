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    • Haberler
    • 22.02.2023 08:01
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    • 22.02.2023 08:01
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    AFAD- Kandilli son depremler listesi: Artçı depremler ne zaman bitecek? Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...

    Son dakika deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı depremler de sürüyor. Peki Artçı depremler ne kadar sürüyor, ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. Vatandaşlar bu noktada sıkça ''Az önce deprem mi oldu, nerede? Artçı depremler ne zaman bitecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar ve AFAD- Kandilli son depremler listesi: Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Son olarak 16 Şubat 2023 tarihinde saat 17:45'te Malatya'da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    ARTÇI DEPREM NEDİR?

    Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

    Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

    Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

    Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

        ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER, BİTER? DEPREM ARTÇILARININ SÜRESİ NE KADAR?

        Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

        DEPREM TÜRLERİ NELERDİR?

        Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir.

        İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

        Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

        Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüştür.
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