2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? Şubat-Mart ayı 1. ve 2. cemre nereye düşecek, suya mı? 2023 CEMRE TARİHLERİ!

Mart ayı için artık sayılı günler kaldı. Son günlerde bahar ayları için geri sayım devam ederken son günlerde havaların ısınacağı tarih merak edilir oldu. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, 2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? Şubat-Mart ayı 2. cemre nereye düşecek, suya mı? İşte merak edilenler...
2023 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.