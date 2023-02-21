Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.02.2023 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 08:32
    ABONE OL

    Tarihler değişti! ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023!

    Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar...

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

    12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

    Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptıktan sonra ülke çapında tüm okullarda eğitime 1 hafta ara verileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

    "Kültür ve Turizm Bakanımız ile Malatya'ya intikal etmiştik. Malatya'da 10 ilimizin 6 tanesinin 1 hafta, diğer 4 ilde de 2 hafta eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklamayı yapmıştık.

        Şu an tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve Deprem bölgelerindeki ve çevresindeki illerin suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de ve tüm okullarımızda 13 Şubat'a kadar eğitime 1 hafta ara veriyoruz.



        Böylece millet ve devlet olarak hem süreçleri çok daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer ildeki vatandaşların erişimini kolaylaştırmak adına da bu kararı almış bulunuyoruz. Bu karar sonrasında tüm illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki vatandaşlarımızın tamamının hizmeti için okullarımız açık tutulacak. Konaklama, Yemek ikramıyla ilgili hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sunulacak."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kalyon Holding konteyner kenti 12 günde tamamladı
        Haberler Haberler Tarihler değişti! ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023?
            SON DAKİKA