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    • Haberler
    • 21.02.2023 07:33
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    • 21.02.2023 07:33
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    Şubat 2023 deprem fırtınası bitti mi? Depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek?

    Son dakika artçı depremler araştırılıyor. Peki, depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Depremler ne zaman bitecek?

    Depremin ardından 4. seviye alarm durumuna geçilirken bölgelerde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde artçılar devam ediyor. Peki, depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek? İşte detaylar...

    ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

    Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı:

    "Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara'da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5'in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6'lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017'de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz."

    ARTÇILAR 6 AY - 1 YIL SÜREBİLİR

    Deprem Uzmanı Mustafa Toker, yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini kaydetti. Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminde 3 kıtanın bir araya geldiğini belirtti.

    Yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini belirten Toker, "Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" açıklamasında bulundu.

        TEKRAR DEPREM OLACAK MI?

        Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.


        Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.
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