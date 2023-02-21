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    • Haberler
    • 21.02.2023 12:02
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    • 21.02.2023 12:02
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    DEPREMZEDELERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ? Hangi borçları kapsıyor? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Halkbank...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki esnafa yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda kredi borçlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Peki Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DEPREMZEDELERIN KREDI BORÇLARI ERTELENDI MI?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki esnafa yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda kredi borçlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Peki Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...

    KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    Son dakika... Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

    Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

    Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.

        SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi'nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi.

        Ayrıca açıklamada, "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verildi" denildi.
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