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    • Haberler
    • 21.02.2023 09:18
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    • 21.02.2023 09:18
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    Kamu bankaları duyurdu! 800.000, 900.000, 1,2,3 milyon TL 15 YIL vadeli KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ!

    Kentsel dönüşüm kredisi afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamındaki kredilerdir. Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Peki kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kredisi şartları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

    Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilere kentsel dönüşüm kredisi deniliyor. İşte kentsel dönüşüm kredisi başvuru detayları...

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,

    Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,

    Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

    1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

        Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

        2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

        3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 600.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 600.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000.-TL olabilecektir.

        4) ) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık %6, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %6,5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %7 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,5, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,5 oranında olacaktır.

        5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

        6) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

        ZİRAAT BANKASI

        Kentsel Dönüşüm Finansmanı Nedir?

        6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Bankamızca finansman kullandırılabilmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kâr destek oranlarından faydanılabilmesi için, gayrimenkulün riskli alanda bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün ''riskli yapı'' olduğuna dair teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

            VAKIFBANK

            Faiz Oranı Tablosu

            Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi

            03-120 % 1,29

            Kredi Tutarı Üzerinden

            % 0,5

            Kentsel Dönüşüm Bitmiş Konut Kredisi

            03-120 % 1,29

            Kredi Tutarı Üzerinden

            % 0,5 4.500 TL
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            Haberler Haberler Kamu bankaları duyurdu! 800.000, 900.000, 1,2,3 milyon TL 15 YIL vadeli KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ!
                SON DAKİKA