EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR? 21 Şubat 2023 Ekşi Sözlük ERİŞİM SORUNU! BTK kararı ne?

Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Karar sonrası internet arama motorlarında sıkça araştırılan ''Ekşi Sözlük neden açılmıyor?'' sorusu da yanıt buldu. İşte konuya dair merak edilen detaylar...
EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR
Son dakika... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.