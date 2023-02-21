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    • 21.02.2023 21:54
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    • 21.02.2023 22:05
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    EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR? 21 Şubat 2023 Ekşi Sözlük ERİŞİM SORUNU! BTK kararı ne?

    Son dakika haberi... Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor sorusu BTK kararı sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı çıktı. İşte detaylar...

    EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI,NEDEN AÇILMIYOR?

    Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Karar sonrası internet arama motorlarında sıkça araştırılan ''Ekşi Sözlük neden açılmıyor?'' sorusu da yanıt buldu. İşte konuya dair merak edilen detaylar...

    EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR

    Son dakika... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

    BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.

    Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.
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    Haberler Haberler EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR? 21 Şubat 2023 Ekşi Sözlük ERİŞİM SORUNU! BTK kararı ne?
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