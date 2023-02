Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de önemli açıklamalar

Yüreğimize düşen ateşi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak olarak kurtarıldı.

Bilim insanları karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak nitelendirdiler.

KIZILAY'A ELEŞTİRİ YAPANLARA SERT TEPKİ

Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 13 bine yakın işi makinesi sevk ettik. Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır. 458 bin bina acil yıkılacak.