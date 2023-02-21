Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye'deki AFAD Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Tarihin en büyük doğal felaketiyle karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaraları sarıyoruz.
Yüreğimize düşen ateşi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak olarak kurtarıldı.
Bilim insanları karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak nitelendirdiler.
KIZILAY'A ELEŞTİRİ YAPANLARA SERT TEPKİ
Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 13 bine yakın işi makinesi sevk ettik. Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?
Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır. 458 bin bina acil yıkılacak.
KÖYLERDE YAŞAYANLARA MÜJDE
Köylerimizi de 1 yılda ayağa kaldırmayı planlıyoruz. 70 bin köy evi yapılacak. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.
Yaşadığımız afetten hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır, eksiklerimizi tamamlamamız büyük önem taşıyor. 17 Ağustos depremi sonrası attığımız adımların doğru olduğunu görüyoruz.