Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

KIZILAY'A ELEŞTİRİ YAPANLARA SERT TEPKİ

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

"865 BİN VATANDAŞIMIZ ÇADIRDA, 23 BİN 500 VATANDAŞIMIZ KONTEYNERLARDA"

Enkaz çalıştırma çalışmalarımızı yürütürken konteynerlerin yerleştirilmesi de devam ediyor. 300 bin çadırın da kurulumu gerçekelştirildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlarda. Buralarda da çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

Hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 4 milyon 253 bin bağımsız bölümden oluşan incelemesi yapıldı. Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 1 milyon 123 bin bina incelendi. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Tüm bu raporlara e-Devlet üzerinden kimlik bumaralarıyla ulaşabilirler.