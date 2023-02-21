Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek için buradayız. Mart ayında 200 bin konutun inşaası için ilk kazmayı vuracağız.
Gaziantep'te yıkılan 9 bin 130 köy evini inşa edeceğiz.
Bu ikitidar 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye'deki AFAD Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41 BİNİ GEÇTİ, 115 BİN İNSANIMIZ DA YARALI KURTARILDI"
Dün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlere biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Enkaz çalışmalarında sona geldikçe kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Bir kez daha depremde vefat eden kasrdeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
"DÜNYADA KARADA MEYDANA GELEN EN ŞİDDETLİ DEPREM"
Bilim adamları 6 Şubat günü deprem felaketinin dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olduğunu söylüyorlar. Yıkımın şiddetini yerinde görme imkanı bulmuştuk. Birileri önemsizleştirmek istese de ülkemiz tabi afetlerle karşı karşıya.
"271 BİN GÖREVLİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"
Hayata sıkı bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bölgenin genişliği çalışmalarımızı zorlaştırmış olsa da tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' deseler de bunların gözü gör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Tüm güvenlik güçleri 11 ilimizde yerini almıştır, 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk.Ayrıca depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçları için gerekli tedbirleri aldık.