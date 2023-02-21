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    • Haberler
    • 21.02.2023 15:26
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    • 21.02.2023 17:39
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    Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak yaraları sarıyoruz" dedi. Bölgede "devlet yok", "Kızılay çalışmıyor" diyenlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı. 70 bin köy evi inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek için buradayız. Mart ayında 200 bin konutun inşaası için ilk kazmayı vuracağız.

    Gaziantep'te yıkılan 9 bin 130 köy evini inşa edeceğiz.

    Bu ikitidar 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye'deki AFAD Merkezinde açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41 BİNİ GEÇTİ, 115 BİN İNSANIMIZ DA YARALI KURTARILDI"
    Dün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlere biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Enkaz çalışmalarında sona geldikçe kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Bir kez daha depremde vefat eden kasrdeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    "DÜNYADA KARADA MEYDANA GELEN EN ŞİDDETLİ DEPREM"
    Bilim adamları 6 Şubat günü deprem felaketinin dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olduğunu söylüyorlar. Yıkımın şiddetini yerinde görme imkanı bulmuştuk. Birileri önemsizleştirmek istese de ülkemiz tabi afetlerle karşı karşıya.

    "271 BİN GÖREVLİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"
    Hayata sıkı bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bölgenin genişliği çalışmalarımızı zorlaştırmış olsa da tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' deseler de bunların gözü gör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Tüm güvenlik güçleri 11 ilimizde yerini almıştır, 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk.Ayrıca depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçları için gerekli tedbirleri aldık.

        KIZILAY'A ELEŞTİRİ YAPANLARA SERT TEPKİ
        Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

        "865 BİN VATANDAŞIMIZ ÇADIRDA, 23 BİN 500 VATANDAŞIMIZ KONTEYNERLARDA"
        Enkaz çalıştırma çalışmalarımızı yürütürken konteynerlerin yerleştirilmesi de devam ediyor. 300 bin çadırın da kurulumu gerçekelştirildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlarda. Buralarda da çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz.

        "HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"
        Hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 4 milyon 253 bin bağımsız bölümden oluşan incelemesi yapıldı. Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 1 milyon 123 bin bina incelendi. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Tüm bu raporlara e-Devlet üzerinden kimlik bumaralarıyla ulaşabilirler.

        "KALICI KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE YAPACAĞIZ"
        Kalıcı konutların inşası için de adımları atmaya başladık. İnşallah 1 yıl içinde bu kalıcı konutları yapacağız, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz.

        "KÖYLERİMİZİ DE 1 YIL İÇİNDE AYAĞA KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
        Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. İlimizin elektrik, su, doğal gaz hatları gözden geçirilmiş ve alt yapı hizmetleri verilmeye başlamıştır. Şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Toplam 70 bin köy evi kendi özgü mimarisine uygun bir şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Mart ayında toplam 270 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmak için "Bismillah" demiş olacağız.

        "BU SÜREÇTE 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ SONRASI NE KADAR DOĞRU ADIMLAR ATTIĞIMIZI GÖRMÜŞ OLDUK"
        Depremle ilgili detaylı muhasebeyi ileriki günlerde yapacağız. Hepimizin dersler çıkaracağı açıktır. Bu süreçte özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası ne kadar doğru adımlar attığımızı görmüş olduk.

        "KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MUHAKKAK YAPMAMIZ LAZIM"
        Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Adana'da çıkmış biri 'Kentsel dönüşüme karşıyız' diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Vatandaşlarıma yeni bedeller ödetmeyin diyorum. Bunu yapalım ki yataklarımızda rahatlıkla uyuyalım. İşte bunun bedellerini ödüyoruz. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bütün ailelerimiz huzurla uyuyabilsin. Depremin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Şimdi bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm şehişrlerimize uygulamayı hedefliyoruz. Söz verdfiğimiz gibi konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeye başlayacağız. Yatay mimari içinde zemin 3+4 katı geçmeyecek. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha güçlüsünü yapmaya muktedirdir.

        "DEVLET İLE MİLLET ARASINA FİTNE SOKMAYA ÇALIŞANLARA PRİM VERMEYİN"
        Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin, kulak asmayın. Fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermeyin. Devletimiz depremzedelerimizin de yanındadır. Hukuk önüde sormak da boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

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