2023 Ramazan bayramı ne zaman? 2023 Kurban bayramı hangi gün? 2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet'in 2023 için yayınladığı dini günler takvimi sayesinde bu sene Ramazan ayının gerçekleşeceği tarih netlik kazandı. Buna göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak. İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.