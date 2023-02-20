Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.02.2023 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2023 08:05
    ABONE OL

    TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...

    TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar ücret iadeleri hakkında araştırmalara başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde genelinde başvurular tamamlandı. Kura çekimlerinde adı çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları 500 TL başvuru ücretini iade alabilecek. Peki TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı ve Halkbank ve ATM başvuru iadesi alma yolları...

    takvim.com.tr
    TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek?

    7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Bu süreçte kura çekimi yapılan illerde isim listesinde adı gözükmeyen vatandaşlar ücret iadesini alabilecek. TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...

    TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

    TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapan vatandaşlar dikkat! Kura sonucu isim listesinde adı olmayanlar TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ kurasında, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecekler.

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

    TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

    TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

    TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    10 soruda ’Evim Yuvam Olsun’ kampanyası
    Haberler Haberler TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...
        SON DAKİKA